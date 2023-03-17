Дело "Укргазбанка": ВАКС арестовал одного из фигурантов с правом залога
Пятница, 17 марта 2023, 09:54
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и арестовал одного из фигурантов с возможностью внести залог в 6,4 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Суд избрал меру пресечения по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП в отношении одного из участников организованной группы, возглавляемой экс-главой правления "Укргазбанка". Следствие считает, что группа незаконно вывела из банка 206 млн грн.
Так, к одному из фиктивных агентов была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6,4 млн грн. Мера пресечения применена до 14 мая.