Дело "Укргазбанка": ВАКС арестовал одного из фигурантов с правом залога

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и арестовал одного из фигурантов с возможностью внести залог в 6,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд избрал меру пресечения по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП в отношении одного из участников организованной группы, возглавляемой экс-главой правления "Укргазбанка". Следствие считает, что группа незаконно вывела из банка 206 млн грн.

Так, к одному из фиктивных агентов была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6,4 млн грн. Мера пресечения применена до 14 мая.