Новости 25 марта: Верховный Суд Британии на стороне Украины по "долгу Януковича", нефть стремительно дешевеет

О бондах. Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов

О нефти. Цены на нефть упали на 5% до самого низкого уровня более чем за год, поскольку беспокойство по Credit Suisse напугало мировые рынки и перечеркнуло надежды на восстановление спроса на нефть в Китае.

Об угле. НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более чем 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

О санкциях. Руководство австрийского Raiffeisen Bank International обсуждало возможную схему обмена активами с российским Сбербанком, чтобы получить сумму выручки, которую RBI получил в России в 2022 году и не может вывести из-за ограничений российских властей.

О SWIFT. Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов в долларах с Россией, хотя многие российские банки заблокированы в сети из-за санкций Запада

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