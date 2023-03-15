Нафта дешевшає до мінімумів з грудня 2021 року через проблеми у банківській сфері

Ціни на нафту впали на 5% до найнижчого рівня більш ніж за рік, оскільки занепокоєння щодо Credit Suisse налякало світові ринки і перекреслило надії на відновлення попиту на нафту в Китаї.

Про це пише Reuters.

Перші ознаки повернення до спокою і стабільності зникли після того, як найбільший інвестор Credit Suisse заявив, що не може надати швейцарському банку додаткову фінансову допомогу, що призвело до падіння акцій банку та інших європейських цінних паперів.

"Ми, безумовно, бачимо, що ринок нафти відокремився від запасів нафти, і ми більше зосереджені на більшому краху світової економіки", - сказав аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Нафта марки Brent подешевшала на 3,53 долара, або на 4,6%, до 73,92 долара за барель до 14:53 за Гринвічем.

Американська нафта WTI (West Texas Intermediate) подешевшала на 3,46 долара, або на 4,9%, до 67,87 долара. Обидва бенчмарки досягли найнижчого рівня з грудня 2021 року і падають вже три дні поспіль.

Cтном на 18:00 за Києвом Brent торгувалась по 73,03 дол за барель, WTI - 67,19 дол.

За словами Денніса Кісслера, старшого віце-президента з торгівлі BOK Financial, хедж-фонди ліквідуються через зростання процентних ставок та економічну невизначеність.

Долар США також зміцнився по відношенню до кошика основних валют, що зробило покупку нафти дорожчою для власників цих валют.

Раніше нафта зросла на даних, що свідчать про те, що економічна активність в Китаї зросла в перші два місяці 2023 року після завершення жорстких заходів зі стримування COVID-19.

Тим часом запаси нафти в США зросли на 1,6 мільйона барелів за тиждень до 10 березня до 480,1 мільйона барелів, в порівнянні з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters щодо зростання на 1,2 мільйона барелів.

Нагадаємо:

Глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.

Торги акціями швейцарського банку були зупинені пізно вранці, оскільки вони впали на 20% до нових рекордних мінімумів.

Економічна правда