Перший епізод справи "Роттердам+" скерували до суду

НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво, додали в НАБУ.

Йдеться про (посади вказані на момент вчинення злочину):

голову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

члена НКРЕКП;

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

"За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

У результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз. Збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 рр., розслідувані в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

"Ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав.

Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - додали в НАБУ.

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Нагадаємо:

НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

У справі "Роттердам+" про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НАБУ і САП 22 вересня завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

5 травня 2021 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Економічна правда