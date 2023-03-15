Первый эпизод дела "Роттердам+" направили в суд

НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество, добавили в НАБУ.

Речь идет о (должности указаны на момент совершения преступления):

главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

члене НКРЭКУ;

начальнике отдела НКРЭКУ;

руководителе управления НКРЭКУ;

заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

директоре департамента одной из компаний указанной группы.

"По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", которая была утверждена в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме.

В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 гг. конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз. Убытки, нанесенные из-за применения формулы в 2018-2019 гг., расследованы в отдельном производстве, материалы в котором открыты стороне защиты для ознакомления", - говорится в сообщении.

"Принять такую формулу расчета стоимости электроэнергии НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение пристал.

Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - добавили в НАБУ.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

В деле "Роттердам+" о подозрении сообщили бывшим и действующим должностным лицам Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НАБУ и САП 22 сентября завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

При этом руководитель САП полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

5 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда