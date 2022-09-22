Дело "Роттердам+": расследование завершено

НАБУ и САП 22 сентября завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Там напомнили, что после решения АП ВАКС руководитель САП Александр Клименко упразднил решение о закрытии производства.

Отмечается, что среди подозреваемых:

экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

директор ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам+" - член НКРЭКУ);

начальник отдела НКРЭКУ;

руководитель управления НКРЭКУ;

заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

директор департамента одной из компаний указанной группы.

"Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество", - заявляют в НАБУ.

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме.

"В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 гг. конечные потребители переплатили более 18 млрд грн, что подтверждается выводом экспертизы. Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 гг., будет расследован в отдельном производстве", - подчеркивают в НАБУ.

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"Принять такую ​​формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение пристав.

Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг конечному потребителю, в том числе и первой необходимости", - добавили в ведомстве.

В НАБУ отметили, что дело "Роттердам+" уникально по многим причинам.

"Здесь и ее сложность (анализ 1200 составляющих формулы, сотни тысяч листов исследованных документов, десятки обысков и более полусотни допросов), и общий размер причиненного ущерба (39,9 млрд грн), и дерзость преступления (реализация во время вооруженной агрессии РФ). Но есть еще одна особенность – не смотря на убеждение детективов в наличии исчерпывающих доказательств, дело "Роттердам+" несколько раз закрывали.

НАБУ неоднократно подчеркивало – доказательства, собранные по делу "Роттердам+" достаточны, а дать им оценку должен только суд. Именно поэтому упразднение постановления о его закрытии является важным шагом на пути к беспристрастному обвинению и справедливому приговору", - говорится в позиции НАБУ.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

При этом руководитель САП полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

5 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда