Новый прокурор САП четвертый раз закрыл дело "Роттердам +"

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В Бюро заявили, что решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Демкива "вызывает сомнения в его объективности" по ряду причин.

Так, оно было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела: более 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов.

Прокурор также отказал в заслушивании дела в присутствии и.о. руководителя САП и прокуроров группы. Отмечается, что другой прокурор САП имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства. Он осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и готов представить обвинение в суде.

"НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам +" к и.о. руководителя САП", - заключили в Бюро.

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Напоминаем:

Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда