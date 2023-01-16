Дело "Роттердам+": НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода

НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"Это - второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов, который разоблачили в октябре 2022 года. Расследование первого, по подозрению шести человек, - о незаконной переплате более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов - завершили в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что круг подозреваемых в новом эпизоде включает:

2 бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

6 бывших членов НКРЭКУ;

2 действующих членов НКРЭКУ;

1 действующего и 2 бывших работников НКРЭКУ;

2 действующих должностных лица группы частных теплогенерирующих компаний.

"Шестеро из этих лиц, которые, по версии следствия, осознанно приняли участие в преступлении, получили новые подозрения по ч.2 ст.364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", квалифицировали по ч.2 ст.367 УК Украины.

Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересам", - говорится в позиции ведомств.

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля национального производителя к тепловым электростанциям из порта в Роттердаме, добавили в НАБУ.

В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается заключением эксперта.

"Следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли.

Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - напомнили в НАБУ.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

В деле "Роттердам+" о подозрении сообщили бывшим и действующим должностным лицам Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НАБУ и САП 22 сентября завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

При этом руководитель САП полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

5 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда