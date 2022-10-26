Дело "Роттердам+": НАБУ и САП объявили 15 новых подозрений

В деле "Роттердам+" о подозрении сообщили бывшим и действующим должностным лицам Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщают пресс-службы САП и НАБУ.

Подчеркивается, что 26 октября сообщено о подозрении 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ "и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, которые причастны к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам+".

В САП заявляют, что в результате применения формулы "Роттердам+" потребители электроэнергии в течение 2018 - 2019 годов незаконно переплатили более 20 млрд гривен.

"Следствие считает, что в формулу "Роттердам+" были заложены расходы на услуги, которые фактически не выполнялись, а именно транспортировка угля национального производителя к тепловым электростанциям из порта в Роттердаме. Как следствие, в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд гривен.

В ходе расследования этого факта выяснилось, что принять такую формулу вычисления отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Как следствие, состоялась безосновательная уплата всеми потребителями электроэнергии денежных средств из-за роста тарифов на электроэнергию", - говорится в сообщении.

При этом, добавляют в САП, другие члены НКРЭКУ "неподобающе выполнили свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним и проголосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", что в дальнейшем повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересам".

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На сегодня о подозрении сообщено 2 бывшим председателям энергорегулятора; 6 бывшим и 3 действующим членам НКРЭКУ; действующему и бывшему работникам комиссии, а также действующему и бывшему должностным лицам группы частных теплогенерирующих компаний.

"Шестерым из вышеуказанных лиц инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия других лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что это второй эпизод масштабного расследования. Расследование первого - о незаконной переплате более 19 млрд грн - завершили в сентябре 2022 года.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

НАБУ и САП 22 сентября завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

При этом руководитель САП полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

5 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда