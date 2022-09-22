Руководитель САП отменил решение прокурора о закрытии дела "Роттердам+"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

Такое решение он принял 22 сентября, сообщает пресс-служба САП.

При этом руководитель САП полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

"Такие решения приняты по результатам изучения материалов дела, тщательного исследования выводов прокуроров во время закрытия этого уголовного производства и по результатам проведения совещания с участием прокуроров и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которые осуществляли досудебное расследование.

Руководитель САП выявил многочисленные неувязки в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства.

Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса", - пояснили в САП.

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В САП напомнили, что 21 сентября 2022 года Апелляционная Палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляционной жалобы на определение следователя судьи ВАКС от 13 октября 2021 года об отказе в удовлетворении жалобы на решение о закрытии уголовного производства.

По результатам рассмотрения коллегия суда частично отменила определение следственного судьи и закрыла производство по жалобам представителей АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Запорожский завод ферросплавов" постановлением прокурора САП о закрытии уголовного производства от 24 марта 2017 года.

"САП ожидает полного текста указанного решения суда. Правовая позиция суда, изложенная в полном тексте решения, будет учтена при дальнейшем осуществлении досудебного расследования и принятии решений по делу. Одновременно с этим незаконность и необоснованность решения прокурора по закрытию этого производства не вызывает у руководителя САП никаких сомнений", – говорится в позиции САП.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напоминаем:

5 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда