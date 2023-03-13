Суд в Австрии отказал в экстрадиции Бахматюка по делу VAB Банка

Уголовный суд Вены отказал украинской прокуратуре в экстрадиции бизнесмена, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Украине по делу "ВиЭйБи банка" (VAB Банка).

Об этом сообщил сам бизнесмен в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Австрийский суд своим решением, вынесенным в соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 закона Австрии об экстрадиции и взаимной правовой помощи, не только признал требование украинской прокуратуры об экстрадиции меня незаконным, но и назвал ее, дословно цитирую, "неприемлемой", - заявил Бахматюк .

Слушание дела об экстрадиции началось в конце 2022 года, окончательное решение было вынесено в январе, австрийская прокуратура отказалась от обжалования, и дело вступило в силу 6 февраля, а официально поступило в украинскую прокуратуру на прошлой неделе.

Бахматюк не исключает возможности повторного запроса на его экстрадицию в связи с недавним решением ВАКС по его заочному аресту уже по делу о предоставлении в 722 млн грн неправомерной выгоды главе Государственной фискальной службы Насирову.

Он заявляет, что открытие этих дел НАБУ против него напрямую связано с предыдущим руководством НАБУ.

"Очень хочется надеяться, что с избранием нового руководителя НАБУ произойдут изменения в подходах к организации работы бюро", – добавил бизнесмен.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд 7 марта заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экс-председателю ГФС Насирову и его советнику.

Бахматюк заявил, что видит в своем заочном аресте мотив давления на его бизнес.

В ноябре Апелляционная палата ВАКС по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" заочно взяла под стражу бывшего председателя наблюдательного совета банка Наталью Василюк, которая является сестрой владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту громкого дела - экс-председателю правления - по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка".

24 мая 2021 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести должностным лицам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.

Экс-владелец "ВиЭйБи банка" Олег Бахматюк заявил, что считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину и предложил детективам бюро допросить его в Австрии.