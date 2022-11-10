Апеляційна палата ВАКС заочно заарештувала ексголову правління VAB Банку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту гучної справи щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові правління "ВіЕйБі банку", який є підозрюваним у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту та перебуває у розшуку.

"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

Додається, що у жовтні 2014 року віднесений до категорії проблемних банків "ВіЕйБі Банк" звернувся до Національного Банку України щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже у 25 разів. Попри відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все ж пристало на пропозицію і незаконно виплатило 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Ці кошти так і не були повернуті.

Детективи НАБУ у листопаді 2019 року повідомили про підозру 8 колишнім та чинним службовим особам Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та службовцям приватного сектору, причетним до реалізації цієї злочинної схеми.

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Нагадаємо:

24 травня 2021 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шести посадовцям Нацбанку та представникові компанії-оцінщика у справі про заволодінням коштами стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн.

Ексвласник "ВіЕйбі банку" Олег Бахматюк заявив, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну та вкотре запропонував детективам бюро допитати його в Австрії.