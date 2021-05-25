У справі "ВіЕйБі Банку" повідомили про підозру ще 7 особам – НАБУ

24 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шести посадовцям Нацбанку та представникові компанії-оцінщика у справі про заволодінням коштами стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Так, коло підозрюваних зросло до 17 осіб. 24 травня за процесуального керівництва САП про підозру повідомили (посади вказані на момент можливого скоєння злочину):

заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області;

начальник одного з управлінь ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

начальник одного з відділів ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

директор юридичного департаменту Національного банку України;

головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку).

Нагадуємо:

Ексвласника банку Олега Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

В листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник "ВіЕйБі Банку". Бахматюка тоді ж оголосили в розшук.

Також ексвласника підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

Економічна правда