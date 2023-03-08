Справа Насірова: ВАКС заочно арештував бізнесмена Бахматюка, він заявляє про тиск на бізнес

Вищий антикорупційний суд у вівторок заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

Про це повідомила пресслужба САП у середу.

"7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що в 2015 -2016 роках очільник ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу хабар у понад 722 млн грн за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

У САП не називають ім’я арештованого, однак з заяви Олега Бахматюка у вівторок стало відомо про його заочний арешт.

"Рішення про мій заочний арешт по справі Насірова є грубим порушенням міжнародного права і безглуздим продовженням спроб НАБУ звинуватити мене хоч у чомусь. Такі протиправні дії принижують Україну як правову державу і члена міжнародної спільноти", – йдеться в тексті.

Також Бахматюк додав, що вбачає в своєму заочному арешті мотив тиску на його бізнес.

Нагадуємо:

НАБУ і САП 2 лютого завершили розслідування стосовно ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника - їх підозрюють в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.