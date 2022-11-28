Справа "ВіЕйБі Банку": Антикорупційний суд заочно арештував сестру Бахматюка

Наталія Василюк фото: слово і діло

Апеляційна палата ВАКС у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" заочно взяла під варту колишню голову наглядової ради банку Наталію Василюк, яка є сестрою власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не називаючи імені підозрюваної.

"28 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одній підозрюваній у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту - колишній голові Наглядової ради "ВіЕйБі банку".



Після її затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - заявили в САП.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про колишню голову наглядової ради "ВіЕйБі Банку" Наталію Василюк, яка є сестрою Олега Бахматюка.



У жовтні 2014 року віднесений до категорії проблемних банків "ВіЕйБі Банк" звернувся до НБУ щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже в 25 разів, нагадують в САП.

"Попри відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все ж пристало на пропозицію і незаконно виплатило 1,2 млдр грн стабілізаційного кредиту. Ці кошти так і не були повернуті.



У листопаді 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру 8 колишнім та чинним службовим особам Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та службовцям приватного сектору, причетним до реалізації цієї злочинної схеми", - йдеться у заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Аграрний мільярдер Олег Бахматюк: у мене 2 мільярди доларів кредитів, усі вони прострочені

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту гучної справи - ексголові правління - щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку".

24 травня 2021 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шести посадовцям Нацбанку та представникові компанії-оцінщика у справі про заволодінням коштами стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн.

Ексвласник "ВіЕйбі банку" Олег Бахматюк заявив, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну та вкотре запропонував детективам бюро допитати його в Австрії.

Економічна правда