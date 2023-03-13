Акции банков США и Европы падают на фоне краха Silicon Valley Bank

США гарантировали сохранность депозитов банка SVB, однако эти действия не смогли успокоить инвесторов относительно положения других банков по всему миру: акции ведущих банков падают.

Об этом пишет Reuters.

Так, европейский банковский индекс STOXX упал на 5,8% в понедельник и был на пути к самому большому двухдневному падению с марта 2022 года.

Немецкий Commerzbank потерял 12,7%, а акции Credit Suisse достигли нового рекордно низкого уровня после падения более чем на 15%.

При этом акции американских банков снизились на прединвестиционных торгах, а акции Bank of America упали на 3,7%. Меньшие банки также оставались под давлением: акции First Republic Bank упали примерно на 60%, а PacWest - примерно на 40%.

В то же время индикатор кредитного риска в банковской системе США, за которым пристально следят, вырос, как и другие индикаторы кредитного риска в еврозоне. Европейский индекс волатильности подскочил до самого высокого уровня с октября 2022 года.

Тем временем цена на золото подскочила до ключевого уровня в 1900 долларов, ободренная ставками на то, что Федеральной резервной системе США, возможно, придется смягчить повышение ставок, поскольку инвесторы ищут безопасные гавани, пишет Reuters.

Напоминаем:

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Американские регуляторы закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением на фоне банковского кризиса в США и заверил граждан, что банковская система безопасна.

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Экономическая правда