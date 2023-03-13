Байден о крахе SVB и Signature Bank: "Банковская система является безопасной"

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением на фоне банковского кризиса в США и заверил граждан, что банковская система безопасна.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Американцы могут быть уверены, что банковская система безопасна", - сказал он.

По словам президента, министр финансов Джанет Йеллен и другие банковские регуляторы приняли "немедленные" меры.

Вкладчики обанкротившихся SVB и Signature Bank будут защищены и получат доступ к своим средствам уже сегодня, но это не касается инвесторов финучреждений.

"Они сознательно пошли на риск, и когда риск не окупился, инвесторы теряют свои деньги", - добавил Байден.

Также президент США подчеркнул, что Администрация намерена предотвратить повторение такого, а он потребует более жесткого регулирования для банков.

Напоминаем:

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Американские регуляторы закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

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