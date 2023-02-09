Новости 9 февраля: годовая инфляция замедлилась, чехи идут в арбитраж против "Газпрома"
Об инфляции. В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом измерении инфляция затормозилась с 26,6% до 26%.
Об арбитраже против "Газпрома". Чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома", подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты: требует компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.
О Starlink. Компания SpaceX заявила, что приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал информацию, что SpaceX якобы ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами. Утверждает, что проблем с работой терминалов "Старлинк" в Украине сейчас не наблюдается.
О санкциях. Страны G7 обсуждают применение санкций против компаний в Китае, Иране и Северной Корее, поставляющих России части и технологии военного назначения.
О "Укртатнафте". ПАО "Укртатнафта" перечислило в бюджет 531 миллион гривен после начала расследования СБУ и БЭБ по коррупции бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".
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