Годовая инфляция в Украине в январе затормозилась до 26% – Госстат

В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом измерении инфляция затормозилась с 26,6% до 26%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом базовая инфляция в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составила 0,7%, с январем 2022 года - 23,3%.

В январе 2023 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Больше всего (на 6,4% и 4,4%) подорожали овощи и фрукты. В то же время на 0,5-2% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.

При этом на 0,2-3,3% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,2%, алкогольные напитки - на 0,5%.