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Чешская ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома": требует $45 миллионов из-за недопоставок газа

Четверг, 9 февраля 2023, 13:15 - Алексей Павлыш

Чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома", подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты: требует компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вчера, 8 февраля 2023 года, компания ČEZ официально инициировала арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт", подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты (ICC).

ČEZ стремится возместить убытки на сумму около 1 млрд чешских крон, возникшие в результате значительной недопоставки природного газа ООО "Газпром экспорт" в 2022 году. Арбитраж проходит в Женеве и будет рассматриваться арбитражным трибуналом в составе трех членов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Немецкая энергетическая компания RWE вслед за Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за отсутствия поставок газа.

Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме и требует возмещения убытков из-за недоснабжения газа с июня.

Немецкий энергогигант Uniper, который вскоре будет национализирован, сообщил о рекордных 40 млрд евро чистых убытках за первые 9 месяцев этого года – после того, как РФ прекратила поставки.

Экономическая правда

Чехия газ Газпром
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