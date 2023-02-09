Чешская ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома": требует $45 миллионов из-за недопоставок газа
Чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома", подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты: требует компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Вчера, 8 февраля 2023 года, компания ČEZ официально инициировала арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт", подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты (ICC).
ČEZ стремится возместить убытки на сумму около 1 млрд чешских крон, возникшие в результате значительной недопоставки природного газа ООО "Газпром экспорт" в 2022 году. Арбитраж проходит в Женеве и будет рассматриваться арбитражным трибуналом в составе трех членов", - говорится в сообщении.
Напомним:
Немецкая энергетическая компания RWE вслед за Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за отсутствия поставок газа.
Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме и требует возмещения убытков из-за недоснабжения газа с июня.
Немецкий энергогигант Uniper, который вскоре будет национализирован, сообщил о рекордных 40 млрд евро чистых убытках за первые 9 месяцев этого года – после того, как РФ прекратила поставки.
Экономическая правда