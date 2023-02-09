Присвоение 40 миллиардов: Укртатнафта перечислила в бюджет более 530 миллионов

ПАО "Укртатнафта" перечислило в бюджет 531 миллион гривен после начала расследования СБУ и БЭБ по коррупции бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Соответствующая сумма была перечислена нынешними руководителями ПАО "Укртатнафта", которые получили соответствующее информирование от правоохранителей", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, предварительный менеджмент компании продавал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Однако суммы акцизного сбора закладывались в цену потребителям.

Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн. грн.

По данному факту подозрение получили главный бухгалтер и бывший директор акционерного общества.

"Для возмещения нанесенного Украине ущерба правоохранители осуществили соответствующее информирование нынешнему менеджменту компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" осуществили срочный перечисление в бюджет 531 млн грн несколькими платежами", - добавили в СБУ.