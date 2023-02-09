От автозапчастей до ударных беспилотников. Как турецкий производитель Bayraktar снискал мировую славу

Ударні безпілотники за останні кілька років пройшли шлях від "дорогої іграшки" до необхідного атрибуту сучасної війни. На цю технологію світ підсадила турецька Baykar Makina.

Ця компанія не тільки розробляє потужні безпілотники, але і створює на них небачений раніше ажіотаж. Технологічні дрони за мільйони доларів купують навіть бідні африканські країни.

Шлях Baykar – це історія турецького стартапу, який з’явився в потрібному місці в потрібний час та свідомо обрав роботу на складному ринку озброєнь. Компанія народилась на хвилі боротьби Туреччини за технологічну незалежність, а тепер стала її технологічним флагманом.

А ще Baykar плідно співпрацює з Україною, хоче побудувати тут свій перший закордонний завод та виробляти найновіші літаки. І навіть війна з Росією не змусила компанію відкласти ці плани.

Багато в чому Україна теж змушена покладатись на власні сили, тому у турецького гіганта безпілотників є чому повчитись.

А почалась його історія з автомобільних запчастин.

Турецька мрія

Наприкінці минулого століття Туреччину захопила ідея запустити масове виробництво автомобілів. Завдяки державній підтримці та притоку інвестицій у країні було створено багато машинобудівних підприємств.

Однією з таких компаній була Baykar Makina. Її у 1986 році заснував Оздемір Байрактар – чоловік, який на той момент мав лише один свердлильний верстат, але неабиякий інженерний досвід та знання галузі за плечима.

Оздемір Байрактар (справа) починав з автмобільних запчастин

Байрактар почав виробляти автомобільні запчастини. Варіант – безпрограшний, авторинок в Туреччині бурхливо зростав. Потрібно було лише мати відповідний фах та працювати.

Прот пізніше Оздемір вирішив стати на інший шлях, і замість доріг віддатись підкоренню неба. Два його сина – Халук та Сельчук здобули технічну освіту в престижних американських університетах.

Сім’я мріяла об’єднати свої зусилля і виробляти в Туреччині щось більш грандіозне, ніж автозапчастини. Байрактари захоплювались авіацією і вирішили, що для виходу на ринок потрібно зайняти інноваційну та малодосліджену нішу. Вибір впав на безпілотні літальні апарати (БПЛА).

У 2000 році компанія Baykar остаточно покинула перспективну автомобільну галузь і перетворилась на авантюрний стартап з розробки та виробництва безпілотників.

Ідея розробити суто турецькі безпілотники подобалась місцевій партії консерваторів, яка прийшла до влади у 2002 році. В планах уряду було перетворити Туреччину на потужну регіональну державу, а для цього потрібно налагодити виробництво складної військової техніки всередині країни.

"В роки "холодної війни" та у 1990-ті роки Туреччина відчувала себе вразливою, бо 70% зброї та технологій імпортувала із західних країн. Є американська мрія, а є – турецька. Турецька мрія – бути самодостатньою державою з незалежною оборонною промисловістю. Компанія Baykar стала уособленням цієї мрії", – зазначає старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

На компанію звертали увагу великі турецькі політики. Оздеміру Байрактару допомогло те, що він сам був членом консервативної ісламської "Партії благоденства" та спілкувався з її засновником Неджметтіном Ербаканом. Останнього називають наставником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Неджметтін Ербакан на заводі Baykar

Ербакан неодноразово особисто приходив у виробничі цехи Baykar, однак він зовсім не був "грошовим мішком" для компанії, радше – впливовим другом. Халук Байрактар переконує, що за 40 років роботи компанії вони жодного разу не брали гроші ані від держави, ані від банків.

Дуже скоро "Партію благоденства" заборонили в Туреччині, бо вона нібито суперечила принципам світськості. Однак згодом її функціонери повернулись у політичну гру під проводом президента Ердогана.

Ідеологією глави Туреччини часто називають "неоосманізмом", тобто повернення країні регіонального лідерства. Стало зрозуміло, що турецькі виробники не залишаться без належної уваги.

Народження байрактарів

Відносини турків з Ізраїлем та США, ключовими постачальниками дронів, були напруженими, тож питання про власне виробництво цього виду зброї стояло гостро.

На тлі скандалу 2000-х із закупівлею ізраїльських безпілотників Heron, які нібито були не належної якості, держава вирішила дати шанс турецьким інженерам. І сім’я Байрактарів ним скористалась. У 2006 році спільна компанія Baykar та Kale Group виграла тендер на виробництво малих розвідувальних БПЛА.

Так світ побачив їхнє перше дітище – Bayraktar Mini. Він поки що не стріляв, а лише виявляв ворога.

Дрон був настільки маленьким, що його носили в сумці та запускали з рук. Але він мав достатньо потужну оптику, міг перебувати в повітрі до 60 хвилин та ловити зв’язок на відстані 10 км.

Запуск Bayraktar-mini

А найголовніше – це була повністю турецька розробка, яка не поступалась американським та ізраїльським аналогам.

Ніщо так не загартовує технологію, як її випробування в умовах реальних бойових дій. Дрони Baykar одразу почали застосовувати на півдні Туреччини, де йшла війна проти курдських партизанів. Сім’я Байрактарів постійно контактувала з військовими на передовій, щоб вдосконалювати свої розробки.

Зрештою Bayraktar Mini отримав модифікації та виявився конкурентним на міжнародному ринку. У 2012 році дрони придбав Катар. Ці безпілотники використовує й Україна для коригування вогню по росіянах.

На прохання військових компанія розробила і мінівертоліт Malazgirt. Щоправда, великої популярності він не здобув.

На випробуваннях БПЛА Malazgirt

Baykar Makina довгий час залишалась невеликою компанією. У 2011 році там працювало всього кілька десятків людей. Але у 2020-му штат налічував уже 750 співробітників.

Причиною такого бурхливого зростання стало серійне виробництво моделі Bayraktar TB2.

Зірковий час Bayraktar TB2

Турецькі ЗМІ часто критикують Baykar за те, що її технічний директор і син засновника Сельчук Байрактар одружений на доньці Ердогана. Журналісти неодноразово натякали, що компанія успішна тільки завдяки сімейним зв’язкам з президентом.

Сельчук на таке реагує жорстко: публічно відповідає у соцмережах та скаржиться в суди. Наприклад, один з журналістів отримав позов на 10 тисяч доларів за те, що назвав сім’ю Ердогана "торговельними представниками" компанії Baykar.

Суди проти журналістів у Туреччині – звична справа. В цій країні людина запросто може потрапити за ґрати за "образу президента". Як повідомляє Aljazeera, за статтею про образу глави держави вже винесли понад 12 тисяч обвинувачувальних вироків.

Попри скандали у ЗМІ, родинні зв’язки з Ердоганом точно не є причиною успіху компанії. На дочці Ердогана Сельчук Байрактар одружився у 2016 році, тоді як легендарний тактичний безпілотник Bayraktar TB2 вже зробив свій перший точний постріл за рік до цього.

Bayraktar TB2 getty images

Це був якісно новий рівень, якого Baykar досягла завдяки п’яти рокам розробок. Саме з успішних випробувань цієї машини компанія перейшла у вищу лігу виробництва зброї.

Початок серійного виробництва Bayraktar TB2 стало проривом для Туреччини. На той момент лише чотири країни виробляли ударні дрони: США, Іран, Китай та Ізраїль.

"За конструкцією нічого суперінноваційного в Bayraktar TB2 немає. Безпілотники за схожою технологією Ізраїль виробляв у 1980-ті роки.

Але на них вдалося встановити якісний боєприпас, потужну оптику та камеру, яка може давати якісну картинку в режимі реального часу та наводити боєприпас з точністю до одного метра. Поєднати все це – дуже непросте завдання", – пояснює ЕП військовий експерт Ігаль Левін.

Bayraktar TB2 може літати без перерви 27 годин та вражати цілі на відстані понад 10 км. Проте найчастіше ці машини використовують для коригування вогню та спостереження за ворогом.

У компанії дуже пишаються хірургічною точністю ракет, бо це зменшує ризик ураження цивільного населення. Baykar слідкує за можливими жертвами серед мирних жителів від ударів їхньої техніки, і наразі не зафіксувала жодного такого випадку.

Так виглядає боєприпас Bayraktar TB2

Це важлива частина іміджу, адже західні ЗМІ вже звинувачували Туреччину в тому, що її безпілотники спричинили смерті мирного населення в Ефіопії.

З 2019 року Bayraktar TB2 брав участь у кількох військових конфліктах. Символічно, що майже в усіх ці машини протистояли техніці російського/радянського виробництва.

"Зірковий час байрактарів почався з Лівії. У 2019 році армія фельдмаршала Хафтара впритул підійшла до столиці країни – Тріполі. На боці воєначальника билися росіяни, зокрема "вагнерівці". Вони були готові брати місто, але на допомогу визнаному ООН лівійському уряду прийшла Туреччина та допомогла розбити Хафтара разом з російською технікою.

Байрактари відіграли в цій перемозі вагому роль. Відео з цих безпілотників тоді вперше тиражувались у медіа. Кадри знищення російських ЗРК "Панцир" стали одними з символів перемоги лівійського уряду. А Bayraktar TB2 показав, що може знищувати сучасні системи ППО та працювати глибоко в тилу противника", – розповів ЕП експерт-міжнародник з центру політичних студій "Доктрина" Денис Москалик.

Ще більше звернути увагу на ударні БПЛА змусила війна у Нагірному Карабаху. Збройні сили Азербайджану, союзника Туреччини, за допомогою байрактарів за два місяці знищили сотні одиниць вірменської техніки. Все це підтверджувалось десятками фото та відео, які потрапляли у ЗМІ.

За даними аналітичного порталу Oryx, тоді Bayraktar TB2 знищили 122 одиниці бронетехніки, 194 транспортних засоби та 226 артилерійських систем. Завдяки гірському рельєфу місцевості, де ускладнена робота ППО та обмежені шляхи для пересувань техніки, ці БПЛА показували вражаючу ефективність.

Війна в Карабаху стала великою рекламною кампанією не тільки для Bayraktar TB2, але і для всіх безпілотників загалом. Фактично "байрактари" показали образ війни майбутнього, в якій небо належатиме роботам із керованими боєприпасами.

Свою роль відіграло і використання цих безпілотників в Україні, у зовсім інших бойових умовах. Зокрема за допомогою турецьких дронів ЗСУ звільняли острів Зміїний, та брали участь у потопленні російського крейсера "Москва".

Охочих придбати ці ударні безпілотники тепер безліч. Контракти на постачання вже підписані із 28 країнами світу. Виручка компанії у 2022 році становила понад 1 млрд дол, з яких 98% – це експорт.

Хоча Baykar Makina експортує безпілотники у десятки країн, її керівництво навідріз відмовилось працювати з Росією.

На 2017 рік виготовили лише 38 Bayraktar TB2 для потреб турецької армії, але зараз парк по всьому світу налічує 400 штук. Щоб виконувати замовлення, компанія планує понад удвічі наростити потужності і вже у 2023 році виробити 500 безпілотників.

В історії з Нагірним Карабахом був і темний бік. Західні країни залишились незадоволеними військовою підтримкою Азербайджану. Канада навіть заборонила постачати компанії Baykar свої системи візуалізації та наведення.

За такою логікою, якщо всі клієнти Baykar почнуть воювати, то рано чи пізно компанія потрапить під нові санкції. Тому менеджери ретельно обирають бізнес-партнерів. Не дивно, що для своїх нових розробок вони обрали саме українські двигуни та вирішили розмістити своє нове підприємство в Україні, яка точно не зацікавлена ставити підніжки компанії.

Байрактар на параді перемоги в Баку

Поки що слабкі обмеження від Канади не заважають компанії виробляти безпілотники. Однак жорсткі санкції можуть принести керівництву неабиякий головний біль, адже у їхніх літаках досі є багато імпортних компонентів.

Завдяки попиту та реальному бойовому досвіду технологія Bayraktar TB2 продовжує вдосконалюватись. У 2020 році вийшла модель TB2/S, яка здатна ловити зв’язок удвічі далі, ніж базова версія. Паралельно розробляється TB3 для морського базування.

За словами Халука Байрактара, ТB2 також скоро можуть обладнати ракетами класу "повітря-повітря" для протидії безпілотникам-камікадзе.

Дива маркетингу

Як вже зазначалось Bayraktar TB2 постачають у 28 країн світу. За цим показником у Baykar немає конкурентів. Найближчий – американський MQ-9 Reaper, який постачають лише у 8 країн. Чому всьому світу потрібні саме турецькі БПЛА?

Почнемо з того, що Туреччина реально зацікавлена продавати ударні дрони й навіть використовує це як частину своєї дипломатії, в той час, як США продають свої MQ-9 Reaper тільки союзникам, виставляючи їм додатково низку умов.

За прикладом далеко ходити не треба. Україна довгий час не могла купити ударні дрони для захисту від Росії – Ізраїль та США відмовились їх постачати. Натомість Туреччина у 2019 році не тільки продала свої БПЛА, але і дозволила їх використовувати у бойових діях на Донбасі.

Покупці на ринку озброєнь завжди бояться купувати "кота в мішку". У випадку з Bayraktar TB2 кожен охочий може оцінити його роботу в бойових умовах завдяки численним відео. Не кожна військова техніка може похизуватись таким широким та відкритим портфоліо знищених військових цілей.

Застосування дронів у гарячих точках – перевага Baykar перед конкурентами. З перших років роботи компанія тримає зворотний зв'язок з військовими, виконує роботу над помилками та збирає інформацію про реальні потреби армійців. Це загартовує технологію та підвищує довіру клієнтів.

"Ще один важливий фактор – співвідношення ціна-якість продукції (комплекс із 6 БПЛА, двох станцій управління та 200 ракет коштував Україні 69 млн дол – ЕП). Війна – дуже дороге задоволення. Витрачати мільярди на знищення кількох повстанців високоточними боєприпасами у горах можуть далеко не всі.

А воювати тепер доводиться багатьом. Навіть просто, щоб підняти у повітря кілька пілотованих винищувачів, доводиться витрачати величезні гроші. У цих умовах "байрактари" виграють, бо є універсальними машинами для армій середніх можливостей", – зазначив Москалик.

Bayraktar TB2 часто купують небагаті держави, зокрема африканські. І в цьому є свої складнощі. Постачання такої зброї великій кількості нестабільних країн потребує постійного нагляду, щоб її не застосовували у злочинних цілях. Враховуючи складні відносини Туреччини із Заходом, відповідальність за можливі інциденти західні лідери можуть покласти саме на Baykar.

Ударні безпілотники у високій якості зображення показують людям те, що вони хочуть бачити – знищення ворога. Тому піар-кампанії народжуються самі по собі. Наприклад, українська пісня "Байрактар" в перші місяці повномасштабної війни грала на всіх радіостанціях, або випадок, коли українка назвала свого сина Артур-Байрактар на честь безпілотника.

Найбільш гучним інфоприводом стала кампанія "Народний байрактар", під час якої гроші на купівлю трьох турецьких дронів для ЗСУ збирала вся країна. Згодом такі ж збори відкрили у Польщі, Норвегії, Канаді, Литві та Латвії.

Сергій Притула обнімає "народний Байрактар"

Коли збір коштів завершився, компанія зробила неочікуваний крок – надала безпілотники безкоштовно. Це не тільки важлива дружня допомога, але і відмінна реклама. Про це написали всі світові ЗМІ.

Плани значно масштабніші

Компанія не збирається зупинятись і вже зараз готує до випуску нові моделі безпілотників. За словами генерального директора Халука Байрактара, більше ніж 1000 з 2500 співробітників безпосередньо займаються розробкою нових машин.

Середній вік робітників Baykar – 30 років. Щороку керівництво приймає на практику 1200-1300 студентів, частина з яких згодом поповнює штат. Компанія також щороку вкладає гроші в організацію найбільшого в Туреччині авіаційного фестивалю ТЕХНОФЕСТ, в рамках якого проходять змагання конструкторів з усієї країни.

Окрім Bayraktar TB2, компанія працює над новими моделями. Головні з них – важкий ударний безпілотник Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma. Обидва працюватимуть на потужних двигунах українського виробництва.

Kızılelma поки що перебуває на стадії випробування. Його запуск у серійне виробництво стане черговим проривом для Туреччини, адже цей літак зможе потягатись щонайменше із пілотованими винищувачами 4-го покоління. У грудні він вперше піднявся у повітря.

Важкий БПЛА Akıncı вже запустили у серійне виробництво і навіть уклали перші експортні контракти. Про бойове застосування безпілотника наразі нічого невідомо. Загалом виготовили 20 Akıncı, але у 2024 році збудують ще 40. В планах – значно більше.

Очікується, що обидві моделі вироблятимуть в Україні після того, як через два роки буде збудовано завод.

Компанія не хоче обмежуватись лише військовими безпілотниками. В планах на майбутнє – розробка повітряного автомобіля та розвиток технологій штучного інтелекту.

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Оздемір Байрактар помер у жовтні 2021-го у віці 73 роки. Компанією тепер управляють його діти – Халук та Сельчук. Ще до смерті Оздемір встиг побачити, як заснована ним Baykar Makina не тільки підкорила небо, а й стала символом технологічного майбутнього всієї Туреччини.