G7 рассматривает санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР, поставляющих РФ технологии для ВПК - СМИ
Страны G7 обсуждают, применять ли санкции против компаний в Китае, Иране и Северной Корее, поставляющих России части и технологии военного назначения.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, цель состоит в том, чтобы скоординировать пакет мер до 24 февраля – годовщины вторжения России в Украину.
Один из источников рассказал, что дискуссии все еще находятся на стадии формирования, и действия, предпринятые каждым государством G7, могут быть разными. Также решается вопрос, какие компании включить в новый пакет санкций.
Агентство добавляет, что любые действия будут отражать усилия G7 прервать поток материалов военного назначения в Россию из-за третьих стран, не подписавших санкции, введенные после вторжения. Существует обеспокоенность тем, что эти компании могут помогать России обходить санкции.
США уже выразили обеспокоенность Китая относительно нелетального оборудования, предоставленного России, и госсекретарь Энтони Блинкен собирался рассмотреть этот вопрос во время поездки в Пекин, которая была отложена после того, как в воздушном пространстве США заметили китайский разведывательный воздушный шар.
Ранее Китай ответил на утверждение, что некоторые его государственные компании, возможно, помогают России в войне в Украине, заявив, что Вашингтон должен прекратить посылать оружие, если он хочет прекратить конфликт.
Союзники Украины уже наложили санкции на иранские фирмы, якобы поставлявшие России беспилотники, и теперь планируют расширить эти меры. Они также обвинили Северную Корею в снабжении Москве боеприпасов.
И Иран, и Северная Корея отрицают помощь России в ее войне. Некоторые страны G7 считают, что китайские фирмы продают технологические компоненты, такие как микрочипы, приносящие пользу России в военном плане.
Также продолжаются дипломатические усилия по устранению любых возможных лазеек в санкциях, которые может использовать Россия, с оборудованием, которое потенциально может проходить через другие страны, включая ОАЭ, Турцию и Индию.