G7 рассматривает санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР, поставляющих РФ технологии для ВПК - СМИ

Страны G7 обсуждают, применять ли санкции против компаний в Китае, Иране и Северной Корее, поставляющих России части и технологии военного назначения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, цель состоит в том, чтобы скоординировать пакет мер до 24 февраля – годовщины вторжения России в Украину.

Один из источников рассказал, что дискуссии все еще находятся на стадии формирования, и действия, предпринятые каждым государством G7, могут быть разными. Также решается вопрос, какие компании включить в новый пакет санкций.

Агентство добавляет, что любые действия будут отражать усилия G7 прервать поток материалов военного назначения в Россию из-за третьих стран, не подписавших санкции, введенные после вторжения. Существует обеспокоенность тем, что эти компании могут помогать России обходить санкции.

США уже выразили обеспокоенность Китая относительно нелетального оборудования, предоставленного России, и госсекретарь Энтони Блинкен собирался рассмотреть этот вопрос во время поездки в Пекин, которая была отложена после того, как в воздушном пространстве США заметили китайский разведывательный воздушный шар.

Ранее Китай ответил на утверждение, что некоторые его государственные компании, возможно, помогают России в войне в Украине, заявив, что Вашингтон должен прекратить посылать оружие, если он хочет прекратить конфликт.