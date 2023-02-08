Новости 8 февраля: продажа виллы Проминвестбанка в Конча-Заспе, Binance приостановил вывод средств в долларах

Об автомобилях. В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за границы - это на 64% меньше, чем в январе прошлого года

О росактивах. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал за 311,1 миллиона гривен виллу в Конча-Заспе, которая ранее принадлежала ПАО "Проминвестбанк" - дочерней структуре российского банка ВЭБ.РФ

Об Одесской области. Энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети в Одесской области - ситуация улучшается. Ремонтным бригадам "Укрэнерго" удалось подать дополнительный объем электроэнергии в регион.

О крипте. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance с 8 февраля приостановила депозиты и снятие средств в долларах США, причины в компании не объясняют

О градостроительстве. В СБУ заявили, что собрали "неопровержимые доказательства вины" должностных лиц Национального союза архитекторов Украины, которые "занимались махинациями в строительной сфере Украины". В Союзе заявляют, что цель обысков СБУ - уничтожение союза из-за критики скандального законопроекта №5655 о градостроительной реформе.

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