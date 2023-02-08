Українці у січні придбали з-за кордону лише 11,5 тисяч вживаних іномарок: що обирали

У січні українці зареєстрували 11,5 тисяч вживаних легковиків, ввезених з-за кордону - це на 64% менше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

Однак таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин.

Найпопулярнішим вживаним авто січня став Renault Megane - українські номери перейшли 926 авто цієї моделі.

На другомі місці Volkswagen Golf з 765 реєстраціями, на трьому - Skoda Octavia з 620 реєстраціями.

Також до п’ятірки увійшли Volkswagen Passat (509 шт.) та Ford Focus (314 шт.).

"Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI 80 1993 року випуску", - додали в Укравтопром.

Нагадуємо:

У січні в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних авто (вантажні та спец) - це майже на чверть менше ніж у грудні.

У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.