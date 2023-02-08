Binance призупинив депозити та виведення коштів в доларах

Найбільша у світі криптобіржа Binance з 8 лютого призупинила депозити та зняття коштів у доларах США, причини в компанії не пояснюють.

Про це повідомляє CNBC.

"Ми тимчасово призупиняємо банківські перекази в доларах США з 8 лютого", — сказав CNBC представник Binance.

Компанія повідомила, що на місяць 0,01% її активних користувачів використовують банківські перекази в доларах США та додала, що наполегливо працює над тим, щоб якнайшвидше перезапустити послугу.

Підрозділ компанії Binance US, який регулюється Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, повідомив у твіттері, що призупинення його не торкнеться.

Тобто цей крок стосується клієнтів, які переказують гроші на або з банківських рахунків у доларах, за виключенням клієнтів зі США.

За даними Arkham Intelligence, після оголошення стався різкий сплеск відтоку з криптогаманців Binance, оскільки мільйони стейблкоїнів, прив’язаних до долара, таких як tether і USDC потекли на конкуруючі біржі або окремі гаманці.

За даними DefiLlama, чистий відтік доларів США за день склав понад 172 мільйони доларів США. У Arkham додали, це мізерна сума грошей для компанії, яка має криптоактиви на 42,2 мільярда доларів.

"Ми все ще переважно позитивно ставимося до чистих депозитів. Відтоки завжди збільшуються, коли ціни починають вирівнюватися після підвищення ринку, як ми спостерігали минулого тижня, коли деякі користувачі фіксують прибуток", — сказав речник.

Економічна правда