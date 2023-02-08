Ситуація з енергопостачанням на Одещині покращується – "Укренерго"

Енергетики продовжують ліквідувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі на Одещині - ситуація покращується. Ремонтним бригадам "Укренерго" вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон.

Про це заявили в "Укренерго".

"Ремонтним бригадам "Укренерго" вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон. Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району.

Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень", - йдеться у повідомленні.

Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області.

"4 лютого на одному з об'єктів Укренерго сталася масштабна аварія. Через це в регіоні суттєві обмеження енергоживлення. Над ліквідацією аварії на Одещині працювало 7 бригад "Укренерго" та бригада обленерго", - нагадали в держкомпанії.

"Ключовим завданням наших спеціалістів є швидке завершення відновлення основного обладнання після останньої ракетної атаки на Одещину, забезпечення резервних схем живлення та налаштування обладнання на інших об’єктах на подачу напруги в місто та прилеглі райони", - заявили в "Укренерго".

Всі ключові підстанції, які живлять Одесу та область, зазнали масштабних та складних пошкоджень від ракетних та дронових атак ворога. Росіяни свідомо обирають енергетичні об'єкти на Одещині ціллю терористичних нападів, підкреслили енергетики.

"Ми якнайшвидше відновлюємо обладнання та знаходимо резервні схеми живлення, щоб у найкоротші терміни відновити електропостачання.

Але, на жаль, таке обладнання після завданих пошкоджень, а також резервні схеми живлення мають знижену надійність. Тому ми продовжуємо відновлювати наші об’єкти, щоб повернути не лише електроенергію, але й підвищити надійність живлення Одещини", - резюмує "Укренерго".

Нагадаємо:

У середу споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

Економічна правда