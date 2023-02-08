Віллу в Конча-Заспі, яка належала російському Промінвестбанку, продали за 311 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав за 311,1 мільйона гривень віллу в Конча-Заспі, яка раніше належала ПАТ "Промінвестбанк" - дочірній структурі російського банку ВЕБ.РФ.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Аукціон з продажу спецактиву - заміського комплексу із розкішною мебльованою віллою, кількома гостьовими будиночками, СПА-центром, рестораном та готелем на території - пройшов у січні.

Стартова ціна вілли становила 187,6 млн грн. Переміг учасник, який запропонував ставку у розмірі 311,1 млн грн.

"Таким чином, конверсія продажу (співвідношення ціни продажу до стартової) сягнула 166%. На сьогодні переможець перерахував усю суму за лот, триває підготовка до підписання договору купівлі-продажу", - додали в Фонді.

Отримані кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні - Промівестбанку та МР Банку.