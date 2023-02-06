Новости 6 февраля: НДС и пошлины на ввоз дронов отменили, еще один порт продадут
О НДС и пошлинах на ввоз дронов. Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.
О приватизации морского порта. Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).
Об игорном бизнесе. Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Об Ocean Plaza. Вплоть до начала великой войны доходы столичного ТРЦ Ocean Plaza, через цепочку разных компаний, направлялись на счета близкой к Путину семьи Ротенбергов – за деньги с этих счетов семья олигарха приобрела 2 патронных завода в России, которые производили вооружение по заказу российского ВПК.
О друзьях Путина и санкциях. Приближенные к Путину российские олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, находясь под санкциями, скрывают свои активы от европейских властей – в этом им помогают управляющие из ЕС.
Эксклюзивы ЭП
Кошелек Ротенберга, который финансировал российский ВПК до 24 февраля. Что до сих пор не так с Ocean Plaza?
Судьба торгово-развлекательного центра не решена. Владельцем актива остается российский олигарх. (укр)
Евросоюз запретил нефтепродукты из РФ: как это ударит по доходам Кремля и что будет с ценами в Украине?