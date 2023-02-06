Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В карточке соответствующего законопроекта №8079 говорится, что Рада приняла закон 12 января, 19 января его отправили на подпись президенту, а 6 февраля документ возвращен с подписью от президента.

Напомним:

Верховная Рада 12 января приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

"В финальной редакции от вступает в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес перейти на полную ставку налогообложения", - заявлял нардеп, первый заместитель председателя налогового комитета ВР, автор законопроекта Ярослав Железняк.

В октябре 2022 года налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект №8079, которым предлагается прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 года субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и которые впоследствии перешли на упрощенную систему налогообложения, в целом уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн налога на добавленную стоимость и 0,1 млн грн земельного налога.