Прибыль с ТРЦ Ocean Plaza вплоть до большой войны шла на финансирование российского ВПК
Вплоть до начала великой войны доходы столичного ТРЦ Ocean Plaza, через цепочку разных компаний, направлялись на счета близкой к Путину семьи Ротенбергов – за деньги с этих счетов семья олигарха приобрела 2 патронных завода в России, которые производили вооружение по заказу российского ВПК.
Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor для ЭП.
До 2020 года бенефициарами ТРЦ Ocean Plaza были сперва сам Аркадий Ротенберг, а затем по очереди его дети.
Чтобы скрыть свои активы от санкций, Ротенберги владели ТРЦ через цепь других компаний: ООО "ИС "Лыбидь", ООО "Авангард-Виларти" и два кипрских оффшора.
В 2020-м треть бизнеса выкупил уже украинский бизнесмен Василий Хмельницкий, а большей частью завладели двое швейцарцев. Однако теневым владельцем все еще остается Аркадий Ротенберг, на которого Украина повторно наложила персональные санкции в октябре 2022 года.
В апреле прошлого года Нацполиция открыла уголовное производство по компаниям-собственникам ТРЦ Ocean Plaza – ООО "ИС "Лыбидь" и "Авангард-Виларти", а также по Аркадию Ротенбергу и его сыну Игорю по статье – отмывание доходов, полученных преступным путем.
По данным следователей, из Ocean Plaza через кипрские оффшоры годами выводились миллионы долларов – не только доходов, полученных от деятельности ТРЦ, но и об уклонении от уплаты налогов и внесении недостоверных данных в финансовую отчетность для легализации, полученных преступным способом средств.
Только с октября 2020-го включительно по февраль 2022-й на кипрские счета из компании "ИС "Лыбидь" перечислили более 1 млрд грн. В этот период совладельцем трети бизнеса уже был украинский Василий Хмельницкий.
Следствие установило, что именно за эти деньги сын Аркадия Ротенберга Игр в 2017 году приобрел 48% акций "Тульского патронного завода", а в 2019 году – 50% "Ульяновского патронного завода". Позже предприятия получали привлекательные государственные контракты на производство вооружения.
В августе прошлого года сначала по решению суда арестовали корпоративные права "ИС "Лыбидь" и "Авангард-Виларти" стоимостью 350 миллионов гривен, а впоследствии и все принадлежащее им имущество, включая ТРЦ "Ocean Plaza".
В сентябре Печерский районный суд отменил арест, сначала на треть прав бизнесмена Хмельницкого, а затем и на все имущество – это позволило возобновить работу Ocean Plaza в конце ноября.
Относительно Ротенберга, его семьи и фирм-собственниц Ocean Plaza все еще продолжается следствие. И конфискуют ли в пользу Украины ТРЦ, который по данным правоохранителей все еще контролирует Ротенберг, пока неизвестно.
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