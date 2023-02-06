Прибыль с ТРЦ Ocean Plaza вплоть до большой войны шла на финансирование российского ВПК

Вплоть до начала великой войны доходы столичного ТРЦ Ocean Plaza, через цепочку разных компаний, направлялись на счета близкой к Путину семьи Ротенбергов – за деньги с этих счетов семья олигарха приобрела 2 патронных завода в России, которые производили вооружение по заказу российского ВПК.

Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor для ЭП.

До 2020 года бенефициарами ТРЦ Ocean Plaza были сперва сам Аркадий Ротенберг, а затем по очереди его дети.

Чтобы скрыть свои активы от санкций, Ротенберги владели ТРЦ через цепь других компаний: ООО "ИС "Лыбидь", ООО "Авангард-Виларти" и два кипрских оффшора.

В 2020-м треть бизнеса выкупил уже украинский бизнесмен Василий Хмельницкий, а большей частью завладели двое швейцарцев. Однако теневым владельцем все еще остается Аркадий Ротенберг, на которого Украина повторно наложила персональные санкции в октябре 2022 года.

В апреле прошлого года Нацполиция открыла уголовное производство по компаниям-собственникам ТРЦ Ocean Plaza – ООО "ИС "Лыбидь" и "Авангард-Виларти", а также по Аркадию Ротенбергу и его сыну Игорю по статье – отмывание доходов, полученных преступным путем.

По данным следователей, из Ocean Plaza через кипрские оффшоры годами выводились миллионы долларов – не только доходов, полученных от деятельности ТРЦ, но и об уклонении от уплаты налогов и внесении недостоверных данных в финансовую отчетность для легализации, полученных преступным способом средств.