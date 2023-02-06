Рада отменила НДС и пошлины на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, по обращениям волонтерских организаций, добавили рации.

Документы поддержали 331 и 326 нардепов соответственно.

"Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями", - написал Железняк.

Согласно законопроектов, временно - на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года - освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ничего видения.

При этом льготы не будут применяться к товарам, которые имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и ввозятся с территории государства-оккупанта или с оккупированной территории Украины.