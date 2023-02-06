Рада отменила НДС и пошлины на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
По его словам, по обращениям волонтерских организаций, добавили рации.
Документы поддержали 331 и 326 нардепов соответственно.
"Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями", - написал Железняк.
Согласно законопроектов, временно - на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года - освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ничего видения.
При этом льготы не будут применяться к товарам, которые имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и ввозятся с территории государства-оккупанта или с оккупированной территории Украины.
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Напомним:
В парламент внесли законопроекты №8360 и №8361 по содействию ввозу и освобождению от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.
Экономическая правда