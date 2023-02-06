Друзьям Путина помогают обходить санкции в ЕС европейские управляющие – СМИ
Приближенные к Путину российские олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, находясь под санкциями, скрывают свои активы от европейских властей – в этом им помогают управляющие из ЕС.
Об этом говорится в расследовании "Важные истории".
Отмечается, что активами Тимченко занимается семья профессиональных руководителей Эри из Лихтенштейна. Принадлежащие им компании формально владели активами российского олигарха, в частности, оффшором с Британских Виргинских островов Jardin Developments.
В 2009 году фирма Handelshaus Hoop&Partner, совладельцем которой был Луис Эри, стала владельцем австрийского трейдера Citco. Компания была основным трейдером одной из крупнейших российских нефтегазохимических компаний "Сибур".
В скором времени российский холдинг выкупил Citco за $1 млрд.
Сейчас семья Эри управляет зарегистрированным в Лихтенштейне трастовым предприятием Sequoia, в структуру которого входит люксембургская Volga Group. По состоянию на 2014 год именно через Volga Group Тимченко в большинстве своем владел своими активами.
Луис Эри во времена ГДР принимал участие в тайных торгово-финансовых операциях, которые приносили социалистической республике валюту и был причастен к тайным поставкам в СССР высокотехнологичной продукции – оборудования для дата-центров.
Делами Аркадия Ротенберга занимается бывший топ-менеджер "Стройгазмонтаж" Руслан Горюхин, являющийся формальным владельцем компании "РГ-Девелопмент". Настоящим владельцем компании, вероятно, является подсанкционный российский олигарх.
О том, что бывший менеджер друга Путина скупает элитную недвижимость в Германии, писали немецкие СМИ. В свою очередь Горюхин подавал иски в немецкие суды, требуя опровержения, под присягой подтвердил, что РГ-Девелопмент не связан с Ротенбергом, и сумел убедить в этом суд.
Юрист Transparency International Куш Амин отметил, что о существовании схем, построенных на устных договоренностях, известно во всем мире, но пока на проблему предпочитают закрывать глаза.
ЕС объявил обход санкций и помощь в обходе ограничений и сокрытии информации уголовным преступлением в ноябре 2022 года.
Напоминаем:
Несмотря на европейские санкции на элитное вино, Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая – этим занимается друг дочери Путина Екатерины Тихоновой Алексей Репик.