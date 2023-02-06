Друзьям Путина помогают обходить санкции в ЕС европейские управляющие – СМИ

Приближенные к Путину российские олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, находясь под санкциями, скрывают свои активы от европейских властей – в этом им помогают управляющие из ЕС.

Об этом говорится в расследовании "Важные истории".

Отмечается, что активами Тимченко занимается семья профессиональных руководителей Эри из Лихтенштейна. Принадлежащие им компании формально владели активами российского олигарха, в частности, оффшором с Британских Виргинских островов Jardin Developments.

В 2009 году фирма Handelshaus Hoop&Partner, совладельцем которой был Луис Эри, стала владельцем австрийского трейдера Citco. Компания была основным трейдером одной из крупнейших российских нефтегазохимических компаний "Сибур".

В скором времени российский холдинг выкупил Citco за $1 млрд.

Сейчас семья Эри управляет зарегистрированным в Лихтенштейне трастовым предприятием Sequoia, в структуру которого входит люксембургская Volga Group. По состоянию на 2014 год именно через Volga Group Тимченко в большинстве своем владел своими активами.

Луис Эри во времена ГДР принимал участие в тайных торгово-финансовых операциях, которые приносили социалистической республике валюту и был причастен к тайным поставкам в СССР высокотехнологичной продукции – оборудования для дата-центров.