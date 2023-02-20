Новости 20 февраля: глава МВФ прибыла в Киев, новый пакет финподдержки от Японии
О МВФ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
Украина рассчитывает на начало новой многолетней большой программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.
О финансовой поодержке от Японии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о новом пакете финансовой поддержки для Украины в размере 5,5 миллиарда долларов.
Об отмене 2% налога. Налоговый комитет Верховной Рады поддержал за основу правительственный проект закона по отмене упрощенной системы налогообложения для ФОТ (2% налога) с 1 июля.
О НДС для IT-бизнеса. В Министерстве финансов Украины не поддерживают введение новой льготы для ІТ-сектора по освобождению программных продуктов от налога на добавленную стоимость.
О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" оценивает собственные убытки в более чем 1 миллиард долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры.
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Технологии потеряли льготу: как изменилась работа ІТ-бизнеса после возврата НДС
С 1 января 2023 года технологический сектор вернулся к уплате налога на добавленную стоимость, от которой его освободили на десять лет. Сколько бюджету стоила льгота и как НДС повлияет на украинские IТ-компании? (укр)