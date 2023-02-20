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Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП

Понедельник, 20 февраля 2023, 16:37 - Анастасия Жарикова

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал за основу правительственный проект закона по отмене упрощенной системы налогообложения для ФОТ (2% налога) с 1 июля.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Telegram.

19 членов комитета поддержали за основу правительственный законопроект №8401, 1 член комитета проголосовал против.

Также в документе предлагается:

  • отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;
  • возобновление проведения документальных проверок;
  • возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Законопроект в первом чтении будет рассматриваться в Раде на этой неделе.

Железняк добавил, что его принятие является одним из условий программы с МВФ.

Напоминаем:

Кабинет министров на заседании 27 января одобрил законопроект, который, в частности, предусматривает отмену с 1 июля льготной системы налогообложения, позволяющей платить только 2% от дохода.

налоги ФЛП Рада
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Экономическая правда
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