Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал за основу правительственный проект закона по отмене упрощенной системы налогообложения для ФОТ (2% налога) с 1 июля.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Telegram.

19 членов комитета поддержали за основу правительственный законопроект №8401, 1 член комитета проголосовал против.

Также в документе предлагается:

отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;

возобновление проведения документальных проверок;

возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Законопроект в первом чтении будет рассматриваться в Раде на этой неделе.

Железняк добавил, что его принятие является одним из условий программы с МВФ.

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