Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП
Понедельник, 20 февраля 2023, 16:37 -
Налоговый комитет Верховной Рады поддержал за основу правительственный проект закона по отмене упрощенной системы налогообложения для ФОТ (2% налога) с 1 июля.
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Telegram.
19 членов комитета поддержали за основу правительственный законопроект №8401, 1 член комитета проголосовал против.
Также в документе предлагается:
- отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;
- возобновление проведения документальных проверок;
- возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.
Законопроект в первом чтении будет рассматриваться в Раде на этой неделе.
Железняк добавил, что его принятие является одним из условий программы с МВФ.
Напоминаем:
Кабинет министров на заседании 27 января одобрил законопроект, который, в частности, предусматривает отмену с 1 июля льготной системы налогообложения, позволяющей платить только 2% от дохода.