Япония предоставит Украине 5,5 миллиарда долларов финансовой поддержки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о новом пакете финансовой поддержки для Украины в размере 5,5 миллиарда долларов.

Об этом он заявил, выступая на глобальном форуме в Токио, сообщает AP.

"Украина все еще страдает от российского вторжения, и ее народ нуждается в помощи, чтобы восстановить свою повседневную жизнь и инфраструктуру, сильно поврежденную российскими нападениями", - сказал Кисида.

Глава японского правительства, являющийся президентом G7 в этом году, добавил, что проведет онлайн-саммит стран Большой семерки в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В мероприятии также примет участие президент Владимир Зеленский.

Япония присоединилась к США и ЕС во введении санкций против России из-за ее вторжения и оказания гуманитарной и экономической поддержки Украине.

Напоминаем:

Правительство Японии выделяет для Украины 170 млн долл., которые будут направлены на проекты экстренного восстановления, в частности – восстановление критической инфраструктуры.