Минфин выступает против освобождения ІТ-компаний от НДС: причины

В Министерстве финансов Украины не поддерживают введение новой льготы для ІТ-сектора по освобождению программных продуктов от налога на добавленную стоимость.

Свою позицию Минфин изложил в ответе на запрос ЭП, поступившей уже после выхода материала по этой теме.

"Предложения по введению такого увольнения на перспективу не поддерживаются Минфином как приводящие к недопоступлению НДС в бюджет, не согласуются с европейским законодательством, к которому должно быть приближено законодательство Украины, как кандидата на членство в ЕС", — пояснили свою позицию в ведомстве .

Минфин также отметил, что за время действия льготы бизнес неоднократно обращался в налоговые органы по поводу толкования ее применения. Это может свидетельствовать о том, что наличие льготы усложняло налоговое законодательство.

Кроме этого, в Минфине добавили, что об отмене налоговой льготы по НДС у правительства якобы просил сам бизнес.

"Представители бизнеса неоднократно на совместных совещаниях с представителями ГНС и Минфина, где обсуждались проблемные вопросы по освобождению от налогообложения НДС операций по поставке программной продукции, высказывали предложения по отмене такой налоговой льготы", — отметили там.

Напомним, что льгота, по которой продуктовые ІТ-компании освобождались от уплаты НДС, действовала в Украине с 2013 года по 1 января 2023 года. Несмотря на обращение профильных ассоциаций и ІТ-бизнеса о продлении срока действия льготы, в правительстве выступили категорически против этого.