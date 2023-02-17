Новости 17 февраля: российский "Ашан" кормил окупантов под видом гумпомощи, миссия МВФ по Украине завершена

О газе. Котировки газовых контрактов в пятницу опустились ниже 560 долларов за тысячу кубов, что является самым низким значением за 17 месяцев.

Об "Ашане". С начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашану" поставляла товары российским военным на оккупированных территориях Украины под видом гражданской гумопомощи, а также помогала военкоматам в мобилизации.

В Auchan Украина шокированы этими фактами и требуют пояснений от французского офиса.

О пенсиях. В марте правительство проведет индексацию пенсий на 20% - под индексацию будут подпадать все категории, определенные в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Индексация выплат коснется более чем 10 миллионов украинцев.

О Гааге. Правительство Нидерландов 17 февраля официально предоставило принципиальное согласие на предложение Украины о создании в Гааге международной организации - Реестра убытков, нанесенных Украине российской агрессией.

О МВФ. В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы – сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала.

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