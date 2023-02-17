В Гааге создадут реестр убытков, нанесенных Украине агрессией РФ

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Правительство Нидерландов 17 февраля официально предоставило принципиальное согласие на предложение Украины о создании в Гааге международной организации - Реестра убытков, нанесенных Украине российской агрессией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины. Реестр будет содержать информацию о вреде, нанесенном войной украинцам, бизнесу и государству. Реестр должен стать первым компонентом всеобъемлющего механизма репараций, который призван обеспечить выплату государством-агрессором Украине полных репараций за причиненный ущерб, в соответствии с международным правом", - пояснили в министерстве. "Мы приветствуем принципиальное решение правительства Нидерландов о размещении Реестра убытков на своей территории. Разрушения и ущерб, нанесенные Россией нашим гражданам, бизнесу и государству, - огромные. Страна-агрессор обязана по международному праву их компенсировать. Для этого ущерб должен быть тщательно задокументирован, оценен и подготовлен к дальнейшему рассмотрению. Город Гаага несомненно является столицей международного правосудия, и вполне уместно, что Реестр убытков как первый компонент репарационного механизма, предложенного Украиной, будет расположен именно там. Мы благодарим Нидерланды за принципиальную позицию и лидерство на треке ответственности России за агрессию против Украины и призываем всех наших партнеров приобщаться к работе по созданию компенсационного механизма", - заявил министр Денис Малюська.

"Создание Реестра - принципиальный шаг для будущего Компенсационного механизма. Теперь важно, чтобы все процессы были запущены и будущий фонд наполнялся ресурсами - конфискованными активами страны-агрессора.

Мы верим, что партнеры будут активными в вопросе Компенсационного механизма, ведь его необходимость уже поддержали ООН, ПАСЕ и другие международные организации", - добавила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Создание Реестра убытков было рекомендовано в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

"Он должен быть первым компонентом всеобъемлющего репарационного механизма, который должен включать создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления о компенсации Россией убытков от граждан, компаний и государства.

Также должен быть создан компенсационный фонд, который будет накапливать средства для выплаты решений комиссии, в том числе за счет конфискованных российских активов", - добавили в Минюсте.

Экономическая правда