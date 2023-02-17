"Ашан" постачав товари російським військовим під видом "гумдопомоги" – розслідування

Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачав товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагав військкоматам набирати мобілізованих.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Поставки складалися як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів "Ашан" у різних регіонах країни-агресора.

У розслідуванні згадується лист, який був надісланий співробітникам магазинів у Санкт-Петербурзі: "Колеги, прошу зібрати цесію для гуманітарної допомоги (за списком у вкладенні) і сьогодні вночі відправити на магазин Північний, дайте знати, коли палети будуть зібрані".

Товари у згаданому вкладенні не схожі на "гуманітарну допомогу": шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття, є цигарки (які ніколи не постачають як гуманітарну допомогу), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони.

Далі цю "гумдопомогу" оформлюють як закупівлю з боку десяти юросіб. Ці компанії пов'язані між собою: всі вони обслуговують петербурзький "Пассажиравтотранс", який, своєю чергою, належить до міського Комітету з транспорту. Деякі з цих юросіб на запит журналістів не стали приховувати, що товари прямують російським військовим.

Крім того, "Ашан" задіяв у поставках для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що поставки узгоджувалися з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збір допомоги на території торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Судячи з усього, не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен", який належить до того ж холдингу, займався постачанням товарів на окуповані російськими військами українські території. Наприклад, на опублікованому в грудні відео з Маріуполя можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".

Також "Ашан" допомагав владі РФ боротися з ухильниками від призову: компанія збирала і передавала до військкоматів дані про своїх співробітників і після оголошення мобілізації допомагав військкоматам виконувати норму: на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.

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Нагадуємо:

Мережа супермаркетів "Ашан" входить до десятки найбільших іноземних компаній Росії. У Росії французька мережа "Ашан" управляє 241 магазином, де працюють близько 30 тис людей. Ринок країни-агресора генерує для материнської Auchan Holding 11% доходів.

Раніше гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".