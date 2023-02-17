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Auchan Україна "шокований" розслідуванням про допомогу армії РФ: вимагає пояснень від французького офісу

П'ятниця, 17 лютого 2023, 12:53 - Олексій Павлиш

В Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської дочки "Ашану" і вимагають пояснень від французького офісу.

Про це йдеться у заяві Auchan Україна у Facebook.

"Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки.

Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - йдеться у позиції Auchan Україна.

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Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала військкоматам набирати мобілізованих, йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Мережа супермаркетів "Ашан" входить до десятки найбільших іноземних компаній Росії. У Росії французька мережа "Ашан" управляє 241 магазином, де працюють близько 30 тис людей. Ринок країни-агресора генерує для материнської Auchan Holding 11% доходів.

Раніше гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

Економічна правда

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