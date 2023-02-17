В марте Кабмин проведет индексацию пенсий на 20% – премьер

В марте правительство проведет индексацию пенсий на 20% - под индексацию будут подпадать все категории, определенные в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Индексация выплат коснется более чем 10 миллионов украинцев.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"По поручению президента Украины мы делаем индексацию пенсий несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной.

Правительство выполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается. Индексация выплат коснется более чем 10 миллионов украинцев", - заявил Шмыгаль.

По его словам, также правительство сохранит все доплаты к пенсии по возрасту в рамках программы, которую инициировал президент Зеленский.

При этом пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет эта доплата составляет до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет - до 300 грн.

"Всего в этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд грн. Несмотря на войну, мы находим возможности повышать выплаты, помогать и поддерживать", - заявил премьер.