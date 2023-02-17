Цены на газ в Европе опустились до минимума за 17 месяцев

Котировки газовых контрактов в пятницу опустились ниже 560 долларов за тысячу кубов, что является самым низким значением за 17 месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg, данные Barchart.

Цены упали более чем на 80% от своего августовского пика, когда котировки подскочили до 3,5 тысячи долларов в результате ограничений поставок из России в Европу. Перекрытие газовых потоков со стороны РФ вызвало опасения, что Европе будет сложно заполнить газовые хранилища и пройти отопительный сезон.

Однако относительно мягкая погода, усилия по сокращению энергопотребления и значительный приток сжиженного природного газа из США в Катар снимают остроту проблемы.

Базовые фьючерсы на март упали в цене на 4,8% до 49,5 евро за МВт-ч, или 555,73 доллара за тысячу кубометров. Это - самый низкий уровень закрытия с конца августа 2021 года. В этом году цена газа в Европе упала на около 35%.

В то же время цены еще могут вырасти, если до конца зимы будет длительная холодная погода, или если возникнут перебои с поставками. Конкуренция с Азией за сжиженный газ также может создать риск роста цен.

Сейчас высокие уровни газа в хранилищах обеспечивают буфер для Европы, что является признаком оптимизма относительно того, что регион сможет пережить эту и следующую зиму.