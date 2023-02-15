Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК после финансового аудита компании

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Фонд государственного имущества уволил в.и.о. главы правления "Объединенной Горно-Химической Компании" Владислава Иткина. ОГХК находится в управлении ФГИУ. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ. Отмечается, что такое решение приняли на основании "основательного внутреннего финансово-экономического аудита предприятия, который недавно провел Фонд". "Команда Фонда госимущества тесно сотрудничает с правоохранительными органами по результатам работы ОГХК", - говорится в сообщении. Информацию о дальнейших шагах ФГИУ относительно ОГХК обещают опубликовать позже. Напоминаем: В Фонд государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", запланированном на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион был признан несостоявшимся.

Международные компании, несмотря на интерес к объекту, не готовы участвовать в приватизации АО "ОГХК" без предоставления правительством гарантий защиты крупных инвестиций.

Фонд госимущества назначил новую дату аукциона по приватизации АО "ОГХК" на 20 декабря 2021 года. Ранее дату уже несколько раз переносили из-за отсутствия достаточного количества заявок.

BDO Корпоративные Финансы еще в октябре заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказалось от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн. грн. Операционная прибыль составила 344 млн. грн.

Экономическая правда