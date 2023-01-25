Новости 25 января: Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, еще одно облэнерго оштрафовали

О Starlink. Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце.

О штрафе облэнерго. Нацкомиссия по регулированию энергорынка и компуслуг (НКРЭКУ) по результатам внеплановой выездной проверки оштрафовала "Тернопольоблэнерго" за нарушение графиков отключений электроснабжения потребителям.

О подакцизных товарах. В рамках налоговой реформы, которую сейчас разрабатывают в Офисе президента, обсуждается полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат.

О ЗАЭС. Россияне пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников - есть вероятность, что оккупанты привезут на ЗАЭС около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Белорусской АЭС.

Об ущербе окружающей среде. За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму более 1 триллиона 743 миллиарда гривен.

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