Ущерб окружающей среде из-за войны превысил 1,7 триллиона – Госэкоинспекция

За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму более 1 триллиона 743 миллиарда гривен.

Об этом заявили в Госэкоинспекции.

Отмечается, что такие цифры рассчитаны в соответствии с методиками, которые определяют размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.

Общая сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 688 миллиардов гривен.

За загрязнение атмосферного воздуха общая сумма убытков - 998 миллиардов гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитан ущерб более 56 миллионов гривен.

При этом территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, нанесенного оккупантами:

280 904 м2 - почвы загрязнены опасными веществами,

12 277 512 м2 - земли засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов,

686 816 т - нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами,

33 132 га - лесов и других насаждений выжжено ракетами и снарядами, некоторые из них возможно будут восстанавливаться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах,остальные - потеряны навсегда;

1 063 947 м2 - объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожено, их остатки нанесли ущерб окружающей среде.

1597 т - масса загрязняющих веществ, попавших в водные объекты;

2 903 513 кг - масса посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ, попавших в водные объекты;

410 150 000,000 м3 - объем забранной/использованной воды самовольно.

Напомним:

Сообщалось, что сумма ущерба украинской окружающей среде от вооруженной агрессии России уже составляет более 46 млрд долл - Украина будет требовать компенсации этих убытков от РФ.

Экономическая правда