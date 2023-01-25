Оккупанты, вероятно, собираются завезти на ЗАЭС ремонтников из Беларуси – "Энергоатом"

Россияне пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников - есть вероятность, что оккупанты привезут на ЗАЭС около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Белорусской АЭС.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться с ней. Поэтому есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Белорусской АЭС", - заявили в украинской госкомпании.

Это происходит из-за отказа украинских атомщиков сотрудничать с оккупантами.

"Очевидно, они (белорусские ремонтники - ред.) нужны для того, чтобы наскоро чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают. А принудить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам не удается", - добавили в "Энергоатоме".

Экономическая правда