У Зеленского рассматривают запрет продажи алкоголя и горючего за наличные

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В рамках налоговой реформы, которую сейчас разрабатывают в Офисе президента, обсуждается полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат.

Об этом заместитель председателя ОП и куратор реформы Ростислав Шурма рассказал во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

Он рассказал, что как один из компенсаторов для бюджета в рамках проекта налоговой реформы предусмотрено повышение налогообложения вредного потребления, например - табак, алкоголь и ископаемое топливо. Ставки планируют подвести "к среднеевропейским уровням".

Важным вопросом становится администрирование этих налогов, отметил он, ведь доля нелегального оборота табачных изделий достигает 30%, а для ликеро-водочной продукции эта цифра может быть еще выше. "И это очень большая проблема", - добавил Шурма и отметил, что для противодействия этой проблеме планируются два фундаментальных изменения в администрировании налогов.

"Первое - это электронный акциз", - объясняет он. Таким образом, на пачку сигарет или бутылку алкоголя наносится уникальный QR-код, который позволит потребителю отслеживать, где продукция была произведена, где хранилась и тому подобное. Зато "традиционные" акцизные марки, которые клеятся на упаковку, можно подделать или перепечатать.

"Второй концепт - чтобы вся эта система заработала, это перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой", - заявил Шурма и уточнил, что идея еще обсуждается и решение пока не принято.

В качестве примера он привел ситуацию с дефицитом топлива в начале полномасштабной войны, когда АЗС перевели потребителей на карточные оплаты и оплату через приложения. За несколько недель все адаптировались, что, говорит Шурма, "позволило полностью обелить оборот топлива, и то же самое, я уверен, произойдет с табаком и алкоголем".

Подробнее об обновленной концепции налоговой реформы "10-10-10" читайте в статье Ярослава Винокурова: Налог на наличные и гарантия возмещения НДС: реформа "10-10-10" снова на повестке дня. Что там нового?

Напоминаем:

Обновленная концепция налоговой реформы ("10-10-10"), которую курирует заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, предусматривает существенное ограничение наличных операций, в частности с помощью введения дополнительного налога на снятие наличных.

В Министерстве финансов, в свою очередь, предупреждают о негативных последствиях от снижения ставок налогов в рамках реформы. Так, министр финансов Сергей Марченко заявил, что такой шаг должен предусматривать компенсаторы потерянных доходов госбюджета.