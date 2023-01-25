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Украина в феврале получит 10 тысяч терминалов Starlink от Германии – Федоров

Среда, 25 января 2023, 12:38 - Алексей Павлыш

Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Записываем интервью с немецкими журналистами издания Die Zeit в укрытии. Говорим о технологическом фронте войны.

Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Старлинков, которые мы получим в следующем месяце.

Уверен, скоро получим и Леопарды", - написал он.

Напомним:

Украина получила от Польши партию из восьми тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, которые будут использованы для обеспечения связи в "Пунктах несокрушимости".

После начала полномасштабной войны РФ против Украины министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink.

Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину. 28 февраля первые терминалы Starlink прибыли в Украину. Они помогли обеспечить украинским военным связь на поле боя, а также критическую инфраструктуру в условиях разрушения Россией энергетических объектов Украины.

В августе сообщалось, что Польша передала Украине 5 тысяч терминалов-антенн для спутниковой связи Starlink.. С тех пор Украина получала еще несколько партий терминалов.

Экономическая правда

интернет Минцифра
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