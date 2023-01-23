САП обжалует отказ суда арестовать Коболева по делу о премии

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикорсуда арестовать экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева по делу о получении премии в 10 млн долл за Стокгольмский арбитраж.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро ходатайствовал о применении в отношении Коболева меры пресечения в виде содержания под стражей. В понедельник ВАКС объявил о своем решении и оставил это ходатайство без удовлетворения, то есть отказал в аресте экс-чиновника.

Прокурор САП не согласен с решением суда и считает его "необоснованным и незаконным".

"Не применение меры пресечения может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию", - заявили в САП.

После ознакомления с полным текстом решения суда, следовательно, прокурор САП обжалует это решение в суде апелляционной инстанции.

Постановление суда может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его объявления.

Напоминаем:

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву - его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома". Сам Коболев заявил, что вернулся в Украину и "собирается доказывать свою правоту".

Следствие считает, что Коболев в мае 2018 года незаконно получил 261 млн грн (на то время - 10 млн долл) премии за победу в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома". Такая сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат в размере 37,48 млн грн, а за победу в арбитраже Коболев уже получил премию в 2017 году в размере 12,49 млн грн.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил снова выплатить премии топ-менеджменту за выигрыш второй части противостояния с "Газпромом" по так называемому "транзитному" контракту. В том же году была выплачена первая часть этих премий на сумму $20,7 млн. Коболев получил 261 млн грн - около $9,5 млн на тот момент.

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